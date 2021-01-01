Посольство уточнит действие комендантского часа в Турции на туристов

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В циркуляре о новых ограничениях, введенных турецкими властями из-за пандемии COVID-19, ничего не сказано о том, затрагивают ли они туристов. Об этом сообщил РБК представитель посольства России в Турции.

«В соответствующем циркуляре МВД Турции не содержится никаких положений касательно действующего в отношении туристов порядка», — отметили в дипмиссии.

По словам собеседника РБК, посольство обратилось к турецким властям с просьбой разъяснить, затрагивает ли этот документ туристов.

Как сообщил «РИА Новости» министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, на туристов не будут распространятся ограничительные меры, в том числе комендантский час.