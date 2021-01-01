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Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 75,2
(-0,42)
Инвестиции, 12:56
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 91,19
(-0,11)
Инвестиции, 12:56
При взрыве на фабрике в Воронежской области пострадали пять человек
Общество, 16:25
Пикап Great Wall провалил африканский краш-тест. Видео
Авто, 16:25
Призеры Гран-при пропустят этап Кубка России по фигурному катанию
Спорт, 16:20
www.adv.rbc.ru
«Бесшовная» удаленка на природе: место, где хочется жить и работать
РБК и Сколково Парк, 16:17
На Норильск обрушилась «черная пурга». Видео
Общество, 16:17
Apple Music представил свой топ треков и артистов в России за 2020 год
Общество, 16:16
Кто пришел проститься с Ириной Антоновой. Фоторепортаж
Общество, 16:16
Медсестры новосибирской больницы пойдут под суд за избиение детей
Общество, 16:16
«Аэрофлот» продаст 51% авиакомпании «Аврора» за 1 рубль
Бизнес, 16:11
Еще один регион объявил 31 декабря выходным днем
Общество, 16:10
Тихановская выразила готовность возглавить Белоруссию в переходный период
Общество, 16:07
Пеле опубликовал приуроченное к неделе со дня смерти Марадоны сообщение
Спорт, 16:03
Правительство скорректировало программу льготных кредитов под 2%
Экономика, 16:02
Власти Москвы назвали условия для участия в вакцинации от COVID-19
Общество, 15:58
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Общество
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03 дек, 16:17
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На Норильск обрушилась «черная пурга». Видео
После снегопада, который продолжался несколько дней, в Норильске началась так называемая «черная пурга» — снежный буран. На улицах появились сугробы в человеческий рост
Video
Норильск
снегопад
видео
снег
непогода
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-0,3%
EUR/RUB
₽90,97
+0,11%
EUR/USD
$1,22
+0,43%
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
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