В Москве нашли мертвой актрису РАМТ

Нина Акимова (Фото: ramt.ru)

Умерла актриса Российского академического молодежного театра (РАМТ) Нина Акимова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«2 декабря ушла из жизни Нина Акимова», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что тело актрисы нашли в ее квартире на Мосфильмовской улице в Москве. Источник утверждает, что при визуальном осмотре на голове были обнаружены ссадины, а также гематомы под глазами. По факту смерти Акимовой СК начал доследственную проверку.

Также о травмах на теле актрисы сообщает источник «Комсомольской правды». Он не исключает, что они были получены Акимовой при падении.