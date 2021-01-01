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Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Бориса Плотникова

Фото:«Мосфильм» / РИА Новости Фото:«Ленфильм» / РИА Новости Фото:«Мосфильм» / ТАСС Фото:«Ленфильм» Фото:"Союзтелефильм" Фото:Михаил Гутерман / ТАСС Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС
Борис Плотников в роли Сотникова в фильме «Восхождение», 1976 год. (Фото: «Мосфильм» / РИА Новости)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Бориса Плотникова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Светлая память о Борисе Григорьевиче Плотникове навсегда останется в сердцах близких, коллег, учеников, всех почитателей его щедрого дарования», — заявил глава государства.

Путин добавил, что Плотников высоко держал творческую, профессиональную планку, был замечательным артистом и опытным наставником.

О том, что актер скончался на 72-м году жизни, стало известно ранее 2 декабря. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский уточнил, что Плотников лежал в больнице с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ.

Плотников играл на сцене Московского театра сатиры, Центрального академического театра Советской армии, МХТ им. Чехова, Театра под руководством Олега Табакова.

Он известен своими ролями в фильмах «Собачье сердце», «Восхождение», «Дикая охота короля Стаха», «Сказка о Звездном мальчике», «Михайло Ломоносов» и др.

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