Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Бориса Плотникова

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Бориса Плотникова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Светлая память о Борисе Григорьевиче Плотникове навсегда останется в сердцах близких, коллег, учеников, всех почитателей его щедрого дарования», — заявил глава государства.

Путин добавил, что Плотников высоко держал творческую, профессиональную планку, был замечательным артистом и опытным наставником.

О том, что актер скончался на 72-м году жизни, стало известно ранее 2 декабря. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский уточнил, что Плотников лежал в больнице с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ.