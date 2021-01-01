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ЕСН договорилась о поставках метанола с японской компанией на 20 лет

Фото:Toru Hanai / Reuters
Фото: Toru Hanai / Reuters

Группа ЕСН, принадлежащая Григорию Березкину, 2 декабря заключила контракт на поставку метанола с японской Marubeni, говорится в сообщении Минвостокразвития.

Российская компания будет поставлять японской по 0,5 млн т метанола в год в течение 20 лет со своего завода по производству метанола в Сковородино (Амурская область). Строительство производства планируется завершить в 2021 году, вывести завод на полную мощность — в 2024 году. Проектная мощность производства составит 1 млн т метанола в год.

Как отмечает «Коммерсантъ», заключенный контракт — первый в России долгосрочный офтейк-контракт (контракт на поставку еще не произведенного товара) на сбыт метанола.

Гуцериев построит завод по выпуску метанола за €1 млрд
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Михаил Гуцериев

Завод в Сковородино строится на базе нефтеналивного терминала ЕСН. Инвестиции в первую очередь завода составили 55 млрд руб. — финансирование осуществлялось синдикатом банков при участии ВЭБа. Производство вошло в первый пакет проектов, которые заключат соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Такие соглашения гарантируют инвесторам в инфраструктуру неизменность налоговых и регуляторных условий. Закон о СЗПК, подписанный Владимиром Путиным в апреле, также предусматривает механизм возмещения затрат инвесторов на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуры в объеме уплаченных налогов.

Минэк оценивает, что реализация проекта в Сковородино простимулирует рост несырьевого энергетического экспорта на 500 млрд руб., увеличит ВРП Амурской области на 220 млрд руб., а эффект для бюджета составит 23 млрд руб.

ЕСН метанол поставка
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