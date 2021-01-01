СК начал проверку после обрушения моста на пути в Химках
Следователи начали проверку по факту обрушения части пешеходного моста на железнодорожные пути в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Организована доследственная проверка по факту обрушения части пешеходного моста на железнодорожные пути в районе станции Новоподрезково Октябрьской железной дороги», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, инцидент произошел 2 декабря примерно в 11:55. В ходе строительных работ балка моста обрушилась на железнодорожные пути.