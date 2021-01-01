СК начал проверку после обрушения моста на пути в Химках

На месте прошествия работают следователи. Они опрашивают очевидцев и сотрудников строительной организации, добавили в СК.

Ранее в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) сообщали, что работы по демонтажу выполняла сторонняя организация, в результате прошествия никто не пострадал.

Также в ОЖД рассказали, что из-за обрушения моста задержались как минимум 15 пригородных поездов. Время задержек составляло от 40 минут. Кроме того, поезда №757 и 759 «Сапсан» Санкт-Петербург — Москва прибыли в столицу с задержкой в 11 и 13 минут. В связи со сложившейся ситуацией было организовано реверсивное движение поездов по первому главному пути.