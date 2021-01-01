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Кот и водка: топ-5 способов борьбы россиян с тревогой. Инфографика

Общение с близкими — это главный метод борьбы со стрессом у россиян, показывает исследование «Ромира». А еще, чтобы бороться со стрессом, россияне любят есть сладкое, пить алкоголь и гладить животных

  • Для борьбы со стрессом мужчины предпочитают употреблять алкоголь (25% популярности среди мужчин и 17% в общей выборке) и проводить время с друзьями или родственниками. Женщины также проводят время с родными и друзьями, но алкоголю предпочитают сладкое.
  • Наиболее популярными алкогольными напитками стали пиво и вино, за ними идут водка и джин. Среди сладостей наибольшее предпочтение россияне отдают печенью, далее следуют конфеты-батончики, шоколад и торты.
  • В топ-3 успокоительных препаратов вошли глицин, корвалол, валериана.
  • Среди тех россиян, которые борются со стрессом с помощью домашних животных, 42% предпочитают собак, 33% — кошек.

Подробнее о том, что вызывает тревогу у россиян и что помогает им с ней бороться — в материале РБК.

стресс социология опрос алкоголь животные
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