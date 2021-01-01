Первый глава Казахстана опроверг данные о переносе столицы в Туркестан

Столицу Казахстана не будут переносить из города Нур-Султан в Туркестан. Об этом заявил первый президент страны Нурсултан Назарбаев в интервью в фильме о Туркестане на телеканале «Казахстан», передает агентство «Казинформ».

«Оснований для этого нет. Однако надо отметить, что у этого города очень большая история», — заявил он.

Экс-президент пояснил, что Туркестан является весьма значимым местом для мусульман и всего тюркского мира. «Поэтому, наверное, и возникают мысли [о переносе столицы]», — добавил Назарбаев.

Накануне о возможном переносе столицы из Нур-Султана сообщил портал Platon.Asia. Авторы материала заявили, что Назарбаев ранее признавался, что думал о переносе административного центра в Туркестан, но тогда ему помешали обстоятельства. Они также предположили, что именно с этим связано активное строительство и восстановление памятников архитектуры в городе.