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Общество ,  
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Россияне оценили баланс онлайна и офлайна в своей жизни во время пандемии

Фото:Sebastian Gollnow / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / Global Look Press

Большинство россиян считают, что за время пандемии их взаимодействие с внешним миром слишком сильно ушло в интернет и отдельные сферы жизни нужно выводить обратно в офлайн. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Superjob (данные исследования есть у РБК).

Как выяснили авторы опроса, полностью устраивает количество онлайна в их жизни 30% россиян. 14% затруднились с ответом на этот вопрос, а оставшиеся 56% посчитали, что в каких-то вопросах ситуацию стоило бы изменить.

По условиям опроса респонденты, которым не по душе какие-то онлайн-сервисы, могли выбрать три варианта ответа. Как выяснилось, больше всего людям не нравится виртуальное посещение театров, музеев и концертных площадок. Этот ответ выбрали 23% опрошенных. 21% заявил о том, что им не хватает реального общения.

Недовольство онлайн-тренировками высказали 20%. Далее следует удаленка. 18% недовольны онлайн-образованием, а 16% — работой вне офиса. Наименьшее недовольство связано с онлайн-шопингом и просмотром кино (по 8%).

Исходя из данных исследования, предпочтения респондентов в этом вопросе слабо зависят от их возраста или уровня заработка. Хотя, например, более обеспеченные граждане (с доходом от ₽80 тыс.) чаще говорили о том, что недовольны виртуальными тренировками или обучением и конференциями в онлайн-режиме.

В опросе Superjob, который проводился с 18 ноября до 1 декабря, приняли участие 1600 человек.

опрос онлайн пандемия коронавирус
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