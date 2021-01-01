В Ереване протестующие перекрыли центральные улицы

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В столице Армении протестующие против премьер-министра страны Никола Пашиняна перекрыли центральные улицы, требуя его отставки. Об этом сообщают «Sputnik-Армения» и News.am.

По данным «Sputnik-Армения», акция протеста началась вечером 1 декабря в центре Еревана. Протестующие перекрывают центральные улицы, в том числе центральный проспект Маштоца. Издание передает, что несколько демонстрантов остановили троллейбус, взобрались на него, подожгли пиротехнические фаеры и развернули флаг Армении.

Как сообщает Aysor, правоохранительные органы начали задерживать протестующих, их количество не уточняется.

Протесты в Армении начались после подписания Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает передачу под контроль Азербайджана части территорий Карабаха.