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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Ереване протестующие перекрыли центральные улицы

Фото:srtaker_ / Twitter
Фото: srtaker_ / Twitter

В столице Армении протестующие против премьер-министра страны Никола Пашиняна перекрыли центральные улицы, требуя его отставки. Об этом сообщают «Sputnik-Армения» и News.am.

По данным «Sputnik-Армения», акция протеста началась вечером 1 декабря в центре Еревана. Протестующие перекрывают центральные улицы, в том числе центральный проспект Маштоца. Издание передает, что несколько демонстрантов остановили троллейбус, взобрались на него, подожгли пиротехнические фаеры и развернули флаг Армении.

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Артур Ванецян

Как сообщает Aysor, правоохранительные органы начали задерживать протестующих, их количество не уточняется.

Протесты в Армении начались после подписания Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает передачу под контроль Азербайджана части территорий Карабаха.

Оппозиционные партии требуют отставки Пашиняна, обвиняя его в капитуляции.
Один из лидеров оппозиции, глава партии «Родина» Артур Ванецян в интервью РБК заявил, что Пашинян «обманывал весь народ». «Пашинян должен уйти. Человек, который подписал практически акт капитуляции, не имеет права продолжать быть премьер-министром, руководить страной», — сказал Ванецян.

27 ноября Пашинян выступил с обращением к народу, в котором заявил, что оппозиция стремится посеять хаос в стране и вернуться к власти, перенеся войну на территорию Армении.

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Ранее Алиев заявил о намерении создать второй коридор безопасности между Нахичеванью и западными районами Азербайджана. Алиев отметил, что эта идея получила поддержку со стороны президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

протесты Ереван Никол Пашинян
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