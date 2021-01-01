Венедиктов заявил об отсутствии претензий силовиков из-за слов Навального

Алексей Венедиктов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Правоохранители не обращались с претензиями на «Эхо Москвы» на протяжении более чем полугода с момента выхода прямого эфира с оппозиционером Алексеем Навальным. Это свидетельствует о том, что там не прозвучало никаких экстремистских высказываний. Об этом сообщил «Интерфаксу» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Я посмотрел расшифровку эфира от 27 апреля. По моему мнению, никакого экстремизма там нет, иначе к нам бы обратились еще весной», — сказал Венедиктов.

По его словам, правоохранители «весьма пристально» следят за каждым выступлением Навального. Кроме того, все материалы «Эха Москвы» попадают в мониторинг Роскомнадзора, добавил он.

Ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что следователи проводят проверку высказываний Навального на радиостанции «Эхо Москвы». По данным агентств, эфир проверяют на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК).