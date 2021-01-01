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Политика ,  
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Венедиктов заявил об отсутствии претензий силовиков из-за слов Навального

Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Правоохранители не обращались с претензиями на «Эхо Москвы» на протяжении более чем полугода с момента выхода прямого эфира с оппозиционером Алексеем Навальным. Это свидетельствует о том, что там не прозвучало никаких экстремистских высказываний. Об этом сообщил «Интерфаксу» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Я посмотрел расшифровку эфира от 27 апреля. По моему мнению, никакого экстремизма там нет, иначе к нам бы обратились еще весной», — сказал Венедиктов.

По его словам, правоохранители «весьма пристально» следят за каждым выступлением Навального. Кроме того, все материалы «Эха Москвы» попадают в мониторинг Роскомнадзора, добавил он.

Ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что следователи проводят проверку высказываний Навального на радиостанции «Эхо Москвы». По данным агентств, эфир проверяют на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК).

Следователи проверят на экстремизм выступление Навального на «Эхе Москвы»
Политика
Алексей Навальный

В апрельской программе «Разворот» в эфире «Эха Москвы», на которую обратили внимание правоохранительные органы, Навальный рассказывал о программе пяти шагов для поддержки населения и критиковал действия властей в кризис.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировал высказывания Навального на «Эхо Москвы». Песков заявил, что Путин не принимает решения в противовес оппозиционным силам, передает корреспондент РБК. По словам представителя Кремля, позиции оппозиционеров, в том числе Навального, при принятии решений «не учитываются».

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Сейчас Навальный находится в Германии на реабилитации. Туда его доставили после того, как он почувствовал себя плохо при перелете из Томска в Москву и впал в кому. Власти западных стран считают, что причиной госпитализации политика стало отравление веществом из группы «Новчичок». В свою очередь российские врачи и власти утверждали, что результаты анализов оппозиционера не показали следов ядов в его организме.

Дмитрий Песков Алексей Навальный Алексей Венедиктов
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