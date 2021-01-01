В Подмосковье впервые с 10 мая выявили более 1,1 тыс. заболевших COVID-19

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 104 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Это максимальный ежедневный прирост новых заболевших с 10 мая. Тогда оперативный штаб сообщал о 1133 заболевших.

Таким образом, с начала пандемии в Подмосковье зарегистрировали 112 130 больных COVID-19. Из них скончались от инфекции 2 092 человека, выздоровели более 80 тыс. Московская область занимает третье место по числу больных коронавирусом. Опережает Подмосковье Санкт-Петербург и Москва.

В России за последние сутки зарегистрировали 26 402 заболевших коронавирусной инфекцией, общее число заболевших с начала пандемии достигло 2 322 056 человек.

Ранее, 27 ноября, власти Подмосковья продлили режим самоизоляции для пожилых, а также дистанционный формат обучения для студентов до 13 декабря. Также в регионе действуют запреты на проведение развлекательных мероприятий и посещение музеев.