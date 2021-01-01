Специальный советник Трампа по коронавирусу подал в отставку

Специальный советник президента США Дональда Трампа по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 Скотт Атлас подал заявление об уходе со своего поста. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я упорно работал с единственной целью — спасти жизни и помочь американцам пережить эту пандемию», — говорится в тексте заявления.

Атлас отметил, что «всегда полагался на новейшие научные данные и доказательства, без каких-либо политических соображений или влияния». Помимо прочего, он поблагодарил Трампа за «честь и привилегию служить от имени американского народа», а также пожелал всего наилучшего новой администрации избранного президента США Джо Байдена.

Атлас добавил, что по-прежнему придерживается оптимистичного взгляда на развитие ситуации с коронавирусом в США. Он выразил уверенность в том, что

«Америка снова будет процветать и преодолеет бедствия пандемии и все, что она повлекла за собой».

Ранее об отставке Скотта Атласа также сообщил телеканал Fox News.

Дональд Трамп назначил Скотта Атласа на должность специального советника по борьбе с коронавирусом в августе текущего года. Он является профессором нейрорадиологии, а также сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете.

В своих утверждениях Атлас придерживался подхода, основанном на необходимости снятия санитарных ограничений для того, чтобы вирус вирус мог быстро распространиться среди всего населения и у людей выработался иммунитет. Помимо прочего, он предлагал принять меры для защиты от вируса уязвимых слоев населения, в первую очередь пожилых людей.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в США выявлено 13 529 961случаев заражений вирусом. Умерли 1 464 232 человек.