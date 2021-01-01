В МИД России призвали НАТО прекратить практику «ядерных обменов»

НАТО следует прекратить проводить практику «ядерных обменов», так как это нарушает условия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, выступая на посвященном российско-американскому сотрудничеству онлайн-форуме «Форт-Росс-2020», передает «РИА Новости».

«Многое может быть достигнуто для снижения рисков в ядерной сфере, если НАТО прекратит свою практику так называемого ядерного обмена, которая приводит к тому, что такое оружие может быть размещено на территории неядерных государств — членов альянса», — заявил дипломат.

Рябков уточнил, что это ведет к дестабилизации и «напрямую нарушает статьи 1 и 2 ДНЯО».

В октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Североатлантического Альянса активизировали закупки противоракетных систем и истребителей нового поколения в ответ на рост ракетно-ядерного потенциала России.