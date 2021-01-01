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В МИД России призвали НАТО прекратить практику «ядерных обменов»

НАТО следует прекратить проводить практику «ядерных обменов», так как это нарушает условия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, выступая на посвященном российско-американскому сотрудничеству онлайн-форуме «Форт-Росс-2020», передает «РИА Новости».

«Многое может быть достигнуто для снижения рисков в ядерной сфере, если НАТО прекратит свою практику так называемого ядерного обмена, которая приводит к тому, что такое оружие может быть размещено на территории неядерных государств — членов альянса», — заявил дипломат.

Рябков уточнил, что это ведет к дестабилизации и «напрямую нарушает статьи 1 и 2 ДНЯО».

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Роберт О&#39;Брайен

В октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Североатлантического Альянса активизировали закупки противоракетных систем и истребителей нового поколения в ответ на рост ракетно-ядерного потенциала России.

«В ответ союзники приобретают новые противоракетные системы, такие как [американские] Patriot и [франко-итальянские] SAMP/T», — говорил тогда Столтенберг.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был подписан при содействии Комитета по разоружению ООН в 1968 году и вступил в силу в 1970 году. Изначально он рассчитывался на 25 лет с возможностью последующего продления, однако стал бессрочным в 1995 году. Данный договор узаконил ядерные арсеналы России, Великобритании, Китая, США и Франции и закрепил за этими странами статус ядерных держав.

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Согласно договору, государства-участники обязались не передавать ядерные технологии другим сторонам, а те в свою очередь соглашались не создавать или не приобретать оружия массового поражения. При этом обе стороны получили право на производство и использование мирного атома. Контроль за выполнением своих обязательств по нераспространению среди неядерных стран осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

МИД России Сергей Рябков ДНЯО НАТО
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