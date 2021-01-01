Умерла цирковая артистка Дзерасса Туганова

Цирковая артистка Дзерасса Туганова умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщил в Instagram глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

«Пришло печальное известие: не стало непревзойденной цирковой артистки Дзерассы Тугановой... Более 30 лет Дзерасса Михайловна возглавляла собственную труппу наездников-джигитов «Иристон», которая принесла мировую славу советскому цирку», — написал глава региона.

По словам Битарова, номера, поставленные Дзерассой Тугновой, стали отечественной классикой.

«Последние годы жила в Москве, принимала самое активное участие в жизни московской осетинской общины», — добавил Битаров.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким артистки.

Дзерасса Туганова родилась 4 февраля 1929 года в семье циркового артиста Михаила Туганова и воздушной гимнастки греческого происхождения Нины Никитас.

В 1951 году начала выступать в труппе своего отца. Она решила стать наездницей и поступила на учебу к ветерану-коневоду. В 1962 году создала новую труппу наездников-джигитов «Иристон».

В 1960 году ей присвоили звание заслуженной артистки Северо-Осетинской АССР, в 1964 году — народной артистки Северо-Осетинской АССР, в 1969 году — заслуженной артисткой РСФСР. В 1980 году Тугановой присвоили звание народной артистки РСФСР.