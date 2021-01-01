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Пандемия коронавируса ,  
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Омбудсмен рассказала о состоянии потерявшего мать из-за COVID ребенка

Медицинские сотрудницы у двери со знаком, предупреждающим о биологической опасности, в здании ГБУЗ &laquo;Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина&raquo;
Медицинские сотрудницы у двери со знаком, предупреждающим о биологической опасности, в здании ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Младенец, родители которого скончались от коронавирусной инфекции, находится в стабильно-тяжелом состоянии. Под наблюдением врачей ему предстоит провести еще не менее трех недель. Об этом заявила РБК уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Мать мальчика умерла в Боткинской больнице 9 ноября, на следующий день после родов. Как сообщает «Фонтанка», женщина была подключена к аппарату ИВЛ и перед смертью успела придумать новорожденному имя. За несколько дней до этого от COVID-19 скончался дедушка младенца. А 12 ноября коронавирус унес жизнь бабушки ребенка.

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По документам, других родных у мальчика не осталось. Однако в скором времени в органы опеки обратились сразу два человека, желающих усыновить сироту. «В органы опеки было подано два заявления. От молодого человека, который считает себя биологическим отцом, и двоюродной тети мамы ребенка, проживающей в Республике Мордовия», — сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Она отметила, что органы опеки дают положительную характеристику потенциальному отцу. «На данный момент оба заявителя поддерживают между собой связь. В случае иного развития ситуации органами исполнительной власти подготовлено место для новорожденного в доме ребенка. Сейчас мальчик остается в реанимационном отделении Детской городской больницы», — сообщила омбудсмен.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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