Российско-британский стартап для химических VR-опытов привлек $14 млн

Фото: melscienceru / Facebook

Российско-британская образовательная компания MEL Science привлекла $14 млн от группы фондов, среди которых Российско-китайский венчурный фонд, эмиратский государственный фонд Mubadala Investment Company, Channel 4 Ventures и др. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении MEL Science. Оценка компании, как и доли, которые получили инвесторы, не раскрываются.

MEL Science была основана в 2015 году российским предпринимателем Василием Филипповым и зарегистрирована в Великобритании. Сервис продает подписки на наборы для химических опытов, а также онлайн-уроки в дополненной и виртуальной реальности. Сервис позиционируется как вспомогательный ресурс для детей от 5 до 14 лет как для домашнего, так и для школьного обучения. В стартовый набор входят VR-очки Molecular Viewer от Google Cardboard, в которые необходимо вставить свой смартфон, а также макролинза, горелка и другие необходимые приборы. Услуги компании доступны более чем в 30 странах.

Главы MEL Science Василий Филиппов рассказал РБК, что компания теперь намерена масштабировать модель своего бизнеса. Речь идет об увеличении количества школьных предметов на платформе школьных предметов, оказании услуг не только семьям, но и непосредственно школам, а также расширении географии. Сейчас примерно 65% клиентов компании сосредоточены в США, еще около 15% — в Великобритании. MEL Science намерена активно развиваться на китайском рынке.

Компания не раскрывает число клиентов, как и финансовые показатели. Филиппов лишь отметил, что число пользователей на страницах компании в соцсетях превысило 3 млн.

К 2030 году объем глобального рынка EdTech достигнет $10 трлн, приводится в сообщении компании слова управляющего партнера TMT Investments Артема Инютина. Он рассчитывает, что новый раунд инвестиций позволит компании упрочить свои позиции на международных рынках.