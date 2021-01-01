Песков назвал выбор пресс-секретаря Белого дома делом президента США

Дженнифер Псаки (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы демократа Джо Байдена, которого СМИ считают избранным президентом США, назначить Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома, назвал их внутренним делом Вашингтона и самого Байдена. Об этом он сказал журналистам, передает ТАСС.

«Это выбор главы государства [кандидатуры на пост пресс-секретаря Белого дома] после того, как будут подведены официальные итоги выборов [президента США] и закончатся все юридические оспаривания», — сказал Песков, отметив, что к Кремлю это не имеет никакого отношения.

Что касается отношений Москвы и Вашингтона, то пресс-секретарь не формулирует внешнюю политику, по крайней мере в России этим занимается глава государства, пояснил он. «Конечно, многое зависит от президента США», — указал пресс-секретарь.

Он отметил, что Москва «традиционно надеется» на появление в Вашингтоне «политической воли к нормализации» отношений между двумя странами, однако, констатировал Песков, «до сих пор, к сожалению, этого не произошло».