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Выборы президента США ,  
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Песков назвал выбор пресс-секретаря Белого дома делом президента США

Дженнифер Псаки
Дженнифер Псаки (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы демократа Джо Байдена, которого СМИ считают избранным президентом США, назначить Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома, назвал их внутренним делом Вашингтона и самого Байдена. Об этом он сказал журналистам, передает ТАСС.

«Это выбор главы государства [кандидатуры на пост пресс-секретаря Белого дома] после того, как будут подведены официальные итоги выборов [президента США] и закончатся все юридические оспаривания», — сказал Песков, отметив, что к Кремлю это не имеет никакого отношения.

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Что касается отношений Москвы и Вашингтона, то пресс-секретарь не формулирует внешнюю политику, по крайней мере в России этим занимается глава государства, пояснил он. «Конечно, многое зависит от президента США», — указал пресс-секретарь.

Он отметил, что Москва «традиционно надеется» на появление в Вашингтоне «политической воли к нормализации» отношений между двумя странами, однако, констатировал Песков, «до сих пор, к сожалению, этого не произошло».

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В переходной команде Байдена сообщили, что он собирается назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома. С 2011 по 2013 год она занимала должность пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, затем была официальным представителем Госдепартамента. С 2015 по 2017 год Псаки работала директором по коммуникациям Белого дома.

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В начале 2018 года официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, есть ли у нее приятели в Госдепе, рассказала, что ей «было приятно работать» с Псаки «как с человеком».

Белый дом Джо Байден Дмитрий Песков Джен Псаки Кремль
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