В МВД предложили ввести отдельный перечень навыков для экзамена на права

МВД России предлагает отдельно закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских прав перечень навыков вождения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Такой список из 19 пунктов предлагается закрепить в одном из приложений к документу. В перечень, в том числе, включены навыки, которые ранее проверяли во время экзамена на площадке. Это парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельная парковка, а также остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

Экзаменуемый должен уметь разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части, применяя движение задним ходом.

Помимо этого, в перечне предлагается закрепить навыки проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков, железнодорожного переезда, а также навыки обгона, опережения и перестроения.