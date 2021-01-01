Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 75,86 (+0,41) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,46 (+0,43) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
Сергей Иванов выступил против строительства моста на Сахалин Политика, 04:12 В МВД предложили ввести отдельный перечень навыков для экзамена на права Общество, 03:54 Как заработать на индустриальной недвижимости без большого капитала Партнерский материал, 03:26 Неврологи назвали причины проблем с памятью и вниманием после COVID-19 Общество, 03:16 Более половины россиян увидели ухудшение экологической ситуации в стране Общество, 03:14 При взрыве в жилом доме в Ленобласти пострадал ребенок Общество, 03:04 Байден выбрал Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома Политика, 02:35 Байден увеличил отрыв на выборах после пересчета голосов в Висконсине Политика, 02:32 Vnukovo Country Club: пространство для развития детей РБК и Vnukovo Country Club, 02:10 Синоптики спрогнозировали аномальный холод в нескольких регионах России Общество, 01:55 СМИ назвали лидирующий по росту вкладов граждан регион России Экономика, 01:34 Работа, отпуск, покупки: новые привычки, которые меняют мир РБК и Hyundai Mobility, 01:05 Болсонару заявил о доказательствах фальсификаций на выборах в США Политика, 00:53 Байден подвернул ногу при игре с собакой Политика, 00:21
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Общество ,  
0 

В МВД предложили ввести отдельный перечень навыков для экзамена на права

МВД России предлагает отдельно закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских прав перечень навыков вождения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Такой список из 19 пунктов предлагается закрепить в одном из приложений к документу. В перечень, в том числе, включены навыки, которые ранее проверяли во время экзамена на площадке. Это парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельная парковка, а также остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

Экзаменуемый должен уметь разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части, применяя движение задним ходом.

МВД предложило записывать теоретический экзамен на права на видео
Общество
Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

Помимо этого, в перечне предлагается закрепить навыки проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков, железнодорожного переезда, а также навыки обгона, опережения и перестроения.

Для получения положительной оценки на экзамене нужно продемонстрировать навыки вождения, набрав при этом, как и ранее, менее пяти штрафных баллов.

Как сообщалось ранее, МВД также предложило скорректировать сводную таблицу нарушений для сдающих экзамен. Сейчас в ней содержится 17 «грубых» нарушений, допустив одно из которых экзаменуемый получает пять штрафных баллов и сразу идет на пересдачу. Согласно новому проекту регламента, число «грубых» нарушений будет снижено до 15. При этом среди них появится новое — использование мобильного телефона или иного средства связи во время движения.

Читайте на РБК Pro
Тревожный звоночек: почему Nokia не вписалась в эру смартфонов Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Шесть главных бизнес-книг 2020 года от McKinsey Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной
МВД водительские права
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Материалы по теме
МВД предложило записывать теоретический экзамен на права на видео
Общество
МВД отказалось увеличивать число вопросов в экзамене на права
Общество
МВД определило восемь причин для аннулирования водительских прав
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter