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Экономика ,  
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СМИ назвали лидирующий по росту вкладов граждан регион России

Москва стала лидером среди российских регионов по росту вкладов населения в апреле–сентябре этого года. Это следует из данных рейтинга «РИА Новости».

В целом по России с апреля по сентябрь 2020 года объем банковских вкладов физических лиц вырос на 1,3 трлн руб. На начало октября в среднем на одного человека приходилось 225 тыс. руб. депозитов.

В Москве средний объем депозитов на душу населения за указанный срок вырос на 37 тыс. руб. и составил 939,8 тыс. руб. на начало октября.

Банки столкнулись с самым резким оттоком вкладов с кризисного марта
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где средний прирост вкладов на душу населения составил 36 тыс. руб. (средний объем депозитов на душу населения — 318 тыс. руб.). Тройку лидеров замыкает Белгородская область, там депозиты физических лиц в среднем выросли на 29 тыс. руб. (средний объем депозитов составил 182,9 тыс. руб.).

Сократились объемы вкладов в двух регионах — Новосибирской области (на 2,4 тыс. руб. на душу населения) и Карабдино-Балкарии (на 0,1 тыс. руб.).

Ранее Банк России сообщил, что в октябре банки столкнулись с самым резким оттоком вкладов с марта. Вклады населения в сократились на 0,3%, или 111 млрд руб. По данным регулятора, отток пережили как 12 системно значимых банков, так и организации из топ-100.

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