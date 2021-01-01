СМИ назвали лидирующий по росту вкладов граждан регион России

Москва стала лидером среди российских регионов по росту вкладов населения в апреле–сентябре этого года. Это следует из данных рейтинга «РИА Новости».

В целом по России с апреля по сентябрь 2020 года объем банковских вкладов физических лиц вырос на 1,3 трлн руб. На начало октября в среднем на одного человека приходилось 225 тыс. руб. депозитов.

В Москве средний объем депозитов на душу населения за указанный срок вырос на 37 тыс. руб. и составил 939,8 тыс. руб. на начало октября.

На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где средний прирост вкладов на душу населения составил 36 тыс. руб. (средний объем депозитов на душу населения — 318 тыс. руб.). Тройку лидеров замыкает Белгородская область, там депозиты физических лиц в среднем выросли на 29 тыс. руб. (средний объем депозитов составил 182,9 тыс. руб.).