Вирусолог рассказал об особенности повторного заражения COVID-19

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Человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может заразиться повторно, однако болезнь будет протекать в легкой форме. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

По словам Лукашева, в первый раз человек подхватывает инфекцию, потому что у него нет антител. Он напомнил, что респираторными коронавирусами человек болеет с частотой раз в несколько лет, «поэтому <...> новым коронавирусом [повторно заболеть] можно».

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн говорил, что вероятность повторного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зависит от иммунного ответа на болезнь. По его словам, повторное заражение коронавирусом происходит гораздо реже.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что повторные случаи заражения в России зафиксированы и «опубликованы».