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Политика ,  
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Правительство выделило более 1,4 млрд руб. на медтранспорт для сел

Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому почти 1,5 млрд руб. будет направлено на закупку автотранспорта для медицинских учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Речь идет об оснащении поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц. Эти деньги для них планировалось выделить в 2021 году, но из-за ситуации с коронавирусом закупку решили ускорить», — говорится в сообщении.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Деньги будут направлены из резервного фонда правительства, они помогут регионам приобрести 2 тыс. автомобилей. Всего на развитие первичного здравоохранения в 2021 году планируют направить 90 млрд руб. До 2025 года на эти цели будет направлено не менее 500 млрд руб.

Михаил Мишустин врачи регионы
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