Глава РАН прокомментировал смерть академика Фортова

Владимир Фортов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Экс-президент Российской академии наук академик Владимир Фортов, который скончался на 75 году жизни от коронавируса, был не только блестящим ученым, но и человеком большого личного мужества. Об этом заявил нынешний глава РАН Александр Сергеев, его слова приводит портал «Научная Россия».

«Блестящий ученый, незаурядный руководитель, талантливый педагог, человек высочайших моральных принципов и большого личного мужества, он всегда был для нас примером беззаветного служения науке», — написал Сергеев.

Академик Фортов умер от коронавируса утром 29 ноября. Он возглавлял РАН с 2013 по 2017 год. Фортов родился в подмосковном Ногинске в 1946 году. В 1968 году он с отличием окончил МФТИ по специальности «термодинамика и аэродинамика». В 1971 году Фортов досрочно защитил кандидатскую диссертацию.



В 1987 году Фортов стал членом-корреспондентом академии наук, а в 1990-м — ее действительным членом. До 1997 года Фортов возглавлял Российский фонд фундаментальных исследований. С 1996 по 1998 год он был министром науки и технологий.