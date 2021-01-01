СМИ сообщили об исчезновении стального монолита из пустыни в штате Юта

Монолит из стали, обнаруженный в пустыне на юго-востоке американского штата Юта, исчез. Об этом сообщает Salt Lake Tribune.

По данным издания, речь идет о монолите высотой в два средних человеческих роста. Этот монумент сотрудники департамента общественной безопасности Юты обнаружили во время облета пустыни на вертолете в рамках миссии по учету популяции толсторогих баранов несколько дней назад. Он представляет собой столб в форме треугольной призмы. Конструкция неизвестного назначения из стальных листов была вкопана в землю возле красных скал. После обнаружения объекта власти штата приступили к его изучению.

На странице бюро штата Юта по землеустройству в Facebook сообщается, монолит был установлен незаконно. В пятницу вечером он был демонтирован «неизвестной стороной». При этом в бюро отвергли свою причастность к исчезновению сооружения.

Представитель ведомства Кимберли Финч в беседе с Salt Lake Tribune подтвердила информацию о том, что монолит был демонтирован неизвестными вечером 27 ноября. При этом в том месте, где была установлена конструкция, осталась небольшая выемка в земле и треугольный стальной лист, который раньше венчал верхушку монолита, отмечает издание.

Ранее в интервью местному телеканалу KSLTV летчик Брет Хатчингс сообщил, что первым монолит заметил биолог, подсчитывавший баранов. Пилот предположил, что данный объект мог установить художник или поклонник фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», в котором есть похожие столбы. Правда, они были черного цвета: в картине их расставляют невидимые пришельцы.