В Киеве на журналистку напали во время прямого эфира

В Киеве неизвестный напал на сотрудницу украинского телеканала NewsOne

Виолетту Товкес, которая в прямом эфире освещала традиционный День памяти жертв голодомора. Видеозапись эфира опубликована на Youtube-канале NewsOne.

Товкес работала у мемориального комплекса, посвященного трагедии, когда к ней подошел мужчина в медицинской маске. Он начал кричать на ведущую, выбил у нее из рук поминальную свечу, вырвал и бросил на землю микрофон, который из-за этого перестал работать. После того, как нападавший ушел, журналистка продолжила освещать акцию.

Массовый голод на Украине произошел в 1932-1933 годах, по разным оценкам в это время погибли от 2 до 8 млн человек. В 2006 году Киев признал голод геноцидом украинского народа. Официальный памятный день жертв голодомора проходит на Украине каждую четвертую субботу ноября.

Россия не признает события на Украине геноцидом. Российский МИД заявил, что попытки представить голод в СССР в 1930-е годы как истребление отдельных групп населения «лишены оснований» и направлены на разжигание антироссийских настроений. «Голод 30-х годов имел массовый и неизбирательный характер», — подчеркнул МИД.