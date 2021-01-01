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Пандемия коронавируса ,  
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Биолог указала на падение рождаемости из-за пандемии

Пандемия коронавируса могла привести к падению рождаемости в США. Об этом этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова на своем YouTube-канале.

«В начале пандемии у нас рассказывали такие истории, что вот все люди теперь дома сидят в карантине, им делать нечего, вот они будут новых детей плодить. Но на самом деле такого нет, мы уже четко видим, что у нас на самом деле спад рождаемости наблюдается», — сказала Баранова.

Рождаемость в Китае упала до минимума с середины XX века
Общество
Фото:Giulia Marchi / Bloomberg

Ранее американские специалисты уже прогнозировали подобный эффект пандемии. В начале лета эксперты Брукингского института и некоммерческой организации March предположили, что коронавирус может привести к падению рождаемости в стране примерно на 10%. По их оценкам, с большой вероятностью в США родятся от 300 тыс. до полумиллиона меньше человек, чем если бы вспышки COVID-19 не случилось. К таким выводам исследователи пришли, изучив данные падений рождаемости во время прошлых кризисов.

Осенью бюджетное управление Конгресса США сообщило, что в следующие два с половиной десятилетия американская рождаемость может сократится из-за высокой безработицы и роста неуверенности в обществе на фоне пандемии. По оценкам управления, к 2046 году в США будет проживать на 10 млн человек меньше, чем прогнозировалось в 2018 году.

Материал дополняется

коронавирус рождаемость США эксперт
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