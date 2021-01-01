Сербия и Черногория выслали послов друг друга

Сербское Министерство иностранных дел потребовало у посла Черногории в республике Тарзана Милошевича покинуть страну. Так МИД Сербии ответил на аналогичное решение Черногории в отношении сербского посла. Решение МИД опубликовано на его сайте.

Внешнеполитическое ведомство Черногории 28 ноября объявило сербского посла Владимира Божовича персоной нон-гранта и попросило его уехать из Черногории. Причиной стали слова дипломата о легитимности Скупщины в Подгорице 1918 года.

Подгорицкой скупщиной называют собрание народных представителей Черногории в ноябре 1918 года. В то время стоял вопрос о восстановлении утерянной в ходе Первой Мировой войны независимости страны. В итоге скупщина приняла решение объединиться с Сербией в единое государство. После этого было образовано Королевство сербов, хорватов и словенцев, в 1929 году официально переименованное в Королевство Югославия.

Черногорский МИД указал, что в 2018 году парламент Черногории отменил решение подгорицкой скупщины, поэтому высказывания посла Сербии о ее легитимности унижают черногорский парламент и не соответствуют стандартам дипломатии.