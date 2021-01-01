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Политика ,  
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Косачев допустил боевые действия США из-за убийства иранского ученого

Убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называют отцом иранской ядерной программы, может стать «спусковым крючком» для начала боевых действий со стороны США. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Он заявил со ссылкой на американские СМИ, которые в свою очередь передавали заявление Пентагона, что авианосец «Нимиц» ВМС США и ударная группа были переброшены в зону Персидского залива. Косачев уточняет, что приказ о дислокации пришел «непосредственно перед убийством Мохсена Фахризаде».

В своем посте сенатор также сообщил, что на прошлой неделе было объявлено о переброске истребителей F-16 из Германии в ОАЭ «для обеспечения безопасности и стабильности».

NYT узнала о данных разведки США про убийство иранского ядерщика
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Место убийства Мухсина Фахризаде

«Все эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, для которых нужен «спусковой крючок», каким вполне может стать гибель иранского ядерщика. Опасные игры, последствия которых не предсказуемы, но точно негативны», — полагает Косачев.

При этом он заявил, что убийство ученого можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе и на провокацию жесткой реакции со стороны Ирана.

Об убийстве Фахризаде стало известно накануне. В Минобороны Ирана сообщили что он был ранен в ходе столкновения между его командой безопасности и террористами. Ученый позже умер в больнице.

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В МИД Ирана посчитали, что к убийству причастен Израиль. Позже газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что в разведке США склоняются к тому же.

Иран Константин Косачев США
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