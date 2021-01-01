Косачев допустил боевые действия США из-за убийства иранского ученого

Убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называют отцом иранской ядерной программы, может стать «спусковым крючком» для начала боевых действий со стороны США. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Он заявил со ссылкой на американские СМИ, которые в свою очередь передавали заявление Пентагона, что авианосец «Нимиц» ВМС США и ударная группа были переброшены в зону Персидского залива. Косачев уточняет, что приказ о дислокации пришел «непосредственно перед убийством Мохсена Фахризаде».

В своем посте сенатор также сообщил, что на прошлой неделе было объявлено о переброске истребителей F-16 из Германии в ОАЭ «для обеспечения безопасности и стабильности».

«Все эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, для которых нужен «спусковой крючок», каким вполне может стать гибель иранского ядерщика. Опасные игры, последствия которых не предсказуемы, но точно негативны», — полагает Косачев.