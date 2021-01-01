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МИД напомнил основания для введения совместных с Белоруссией санкций

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Введенный Белоруссией запрет на въезд чиновников из ЕС и Канады будет действовать на территории России в порядке, установленном межправительственным соглашением двух стран от 3 марта 2015 года. Об этом РБК сообщили в МИД России.

«Исходя из ст. 2 данного договора, решения об отказе во въезде, принятые уполномоченными органами одной из сторон, признаются в качестве оснований для отказа иностранному гражданину или лицу без гражданства во въезде на территорию другой заинтересованной стороны», — уточнили в ведомстве.

В ведомстве также отметили, что введенные Минском санкционные меры будут распространяться на граждан стран — членов ЕС и Канады на территории Российской Федерации в том случае, если российская сторона не сделает каких-либо изъятий из подобных ограничений.

Минск объявил о санкциях против ЕС и попросил Брюссель не обижаться
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Фото:AP

17 ноября Минск объявил о введении санкций против ЕС и Канады. Санкционный список представляет собой стоп-лист, запрещающий въезд на территорию лицам, которые, как считает белорусская сторона, оказывают давление на внутренние дела страны в «приступе жгучего желания заняться радикальным миссионерством». Решение было принято в ответ на включение президента Белоруссии Александра Лукашенко и высокопоставленных белорусских чиновников в санкционные списки ЕС.

26 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия внесла в свой стоп-лист некоторых представителей стран ЕС, которые вводили санкции против Белоруссии. Он напомнил, что у двух стран действуют единые стоп-листы.

МИД Белоруссия санкции новости
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