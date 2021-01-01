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Общество ,  
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Ведущая передачи «Час суда» получила два года условно за мошенничество

Видео: пресс-служба Замоскворецкого районного суда
Видео: пресс-служба Замоскворецкого районного суда
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Ведущую передачи «Час суда. Дела семейные» Елену Дмитриеву осудили за мошенничество, Замоскворецкий суд Москвы приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Признана виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на два года», — сказали в пресс-службе суда.

По этому же делу был признан виновным и Юрий Плотников. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком на три года, уточняет ТАСС.

Дмитриева работала директором юридической дирекции ВГТРК, советником главы телеканала ТВЦ, а позже стала вести программы «Час суда» и «Час суда. Дела семейные» на каналах «Доверие» и «Мир».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, поводом для уголовного разбирательства против Дмитриевой стало ее обещание оказать юридическую помощь предпринимателю, у которого был конфликт с деловым партнером. В итоге обещанной помощи бизнесмен не получил и подал в суд.

По данным «Московского комсомольца», судебная история началась в 2017 году, когда предприниматель, которому помогала Дмитриева, добился возбуждения уголовного дела в отношении бывшего партнера по бизнесу. После этого бывший компаньон предложил заплатить 80 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела. Дмитриеву и бизнесмена задержали при передаче этой суммы, обвинив в вымогательстве, писала газета. Телеведущая отрицала вину в вымогательстве и называла уголовное дело провокацией, суда дожидалась под подпиской о невыезде.

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