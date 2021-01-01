Ведущая передачи «Час суда» получила два года условно за мошенничество

Видео: пресс-служба Замоскворецкого районного суда

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Ведущую передачи «Час суда. Дела семейные» Елену Дмитриеву осудили за мошенничество, Замоскворецкий суд Москвы приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Признана виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на два года», — сказали в пресс-службе суда.

По этому же делу был признан виновным и Юрий Плотников. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком на три года, уточняет ТАСС.

Дмитриева работала директором юридической дирекции ВГТРК, советником главы телеканала ТВЦ, а позже стала вести программы «Час суда» и «Час суда. Дела семейные» на каналах «Доверие» и «Мир».