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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве проживающие с больными COVID-19 будут сдавать тест дважды

Лица, проживающие с заболевшими COVID-19, обязаны сдать тест. Теперь власти решили тестировать близких и родственников, живущих в одной квартире с зараженными, как в начале, так и в конце карантина
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Проживающих с заразившимися коронавирусом москвичами будут тестировать на инфекцию дважды. Об этом, как передает ТАСС, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы наглядно видим что те, кто остается проживать с заболевшим, — его домочадцы, близкие родственники, конечно, находятся под особым риском заражения. При этом так как они проживают совместно, есть риск заразиться и на начальной стадии, и в процессе всего заболевания», — сказала Ракова. По этой причине было принято решение о двукратном тесте для этой категории граждан. Ракова также отметила, что в настоящий момент они тестируются единожды.

Тестирования родственников будут проводить в самом начале, после выявления у одного из проживающих коронавируса, а также в конце карантина.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Лица, проживающие с заболевшим коронавирусной инфекцией, обязаны сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Также тест является обязательным для пациентов с диагнозом «пневмония», лиц, проживающих с пациентами с диагнозом «пневмония» и для лиц с симптомами ОРВИ.

Ранее Роспотребнадзор разрешил выписывать контактных лиц с изоляции без проведения теста спустя 14 дней с момента общения с заболевшим. При этом в случае, если у человека имеются симптомы заболевания COVID-19, он должен будет пройти тест на коронавирус.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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