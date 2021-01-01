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«Яндекс. Карты» стали показывать загруженность станций московского метро

«Яндекс» YNDX ₽4 995,6 +0,21% Купить
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В «Яндекс.Картах» появилась опция, показывающая уровень загруженности московского метро. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы посмотреть загруженность метрополитена, необходимо зайти в приложение «Яндекс.Карт» на iOS или Android, а затем выбрать станцию или построить маршрут. Программа покажет степень загруженности с помощью цветовых индикаторов: зеленый — слабая загруженность, оранжевый — средняя, красный — сильная.

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Приложение определяет загруженность с помощью специального алгоритма, который следит за плотностью сигнала GPS около станций. В «Яндексе» отметили, что в разработке новой опции участвовали сами пользователи приложения. Они оценивали количество людей на станции, когда находились в метро. На основе ответов был создан искусственный интеллект, который обучался определять степень загруженности.

«Новый инструмент поможет переждать час пик или выбрать менее людный маршрут. Это особенно важно во время пандемии, когда нужно соблюдать дистанцию», — отметили в компании.

Ранее, 25 ноября, состоялась ежегодная презентация новинок компании YaC, в ходе которой представлена обновленная «умная» колонка «Станция.Макс», оснащенная голосовым помощником «Алиса». Она поступит в продажу 1 декабря, ее стоимость составит 16 990 руб.

Яндекс «Яндекс.Карты» метро Москва
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