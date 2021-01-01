В Красноярске на трое суток объявили режим «черного неба»

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На территории Красноярска на трое суток объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

«С 14 часов 27 ноября 2020 года до 14 часов 30 ноября 2020 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении. Ведомство объявило НМУ первой степени опасности.

Последний раз «режим черного» неба в связи с ухудшением экологической обстановки в Красноярске вводили 16 ноября.

Ранее РБК писал, что с 2015 по 2019 год Роспотребнадзор зафиксировал у жителей Красноярского края рост на 1,5% в год количества заболеваний органов дыхания. Также почти на 3% выросло количество злокачественных опухолей. По словам главы ведомства Анны Поповой, это обусловлено «воздействием факторов окружающей среды». Об этом говорилось в ее письме председателю комитета Совфеда по экономической политике Андрею Кутепову.