Министр культуры Хакасии ушел в отставку

Леонид Еремин (Фото: Правительство Республики Хакасия)

Глава Министерства культуры республики Хакасия Леонид Еремин подал в отставку. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Министр культуры Хакасии Леонид Еремин подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое удовлетворено главой республики. Уход с поста министра связан с жизненными и семейными обстоятельствами», — говорится в сообщении.

До назначения нового главы ведомства исполнять обязанности министра будет заместитель Еремина Ирина Браим.

Еремин работал в Министерстве культуры республики с 2001 года. Тогда он занимал должность первого заместителя министра. Позднее он возглавлял Хакасский государственный музей, Хакасский республиканский национальный музей-заповедник и Средне-Сибирское управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере историко-культурного наследия. Министром культуры Еремин стал в 2018 году.