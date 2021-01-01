Россияне признались в нежелании шутить о политике в Рунете

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Большинство россиян предпочитает не шутить на политические темы в Рунете, а часть жителей крупных городов опасается, что за подобный юмор их могут наказать. Данные опроса, который проводила компания-производитель антивирусного программного обеспечения ESET, опубликовал Forbes.

По итогам исследования, которое проводилось в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске, выяснилось, что 75% пользователей Рунета предпочитают не публиковать шутки на политические темы. 10% признались, что опасаются преследований.

Организаторы опроса указывают, что отношение к политическому юмору варьируется в зависимости от региона. Например, в Хабаровске только 13% признались, что не боятся никаких последствий. 73% стараются не смеяться над политиками и властью, хотя и говорят, что страха по этому поводу не испытывают. Преследований опасаются 10% респондентов.

В Москве внимания правоохранителей боятся 13% участников опроса. 63% стараются избегать политического юмора, а пятая часть не видит проблемы. Только 2% общаются в закрытых каналах и группах.

Жителей Казани и Екатеринбурга в ESET охарактеризовали как «наиболее беспечных и уверенных в себе». Так, в столице Татарстана 30% респондентов заявили о том, что не боятся шутить публично, а в Екатеринбурге этот показатель составил 37%. В обоих городах негативных последствий опасаются только 3%.