Центры занятости в России станут кадровыми агентствами

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Службы занятости в России будут перепрофилированы в государственные кадровые агентства и переведены на новый стандарт обслуживания граждан. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

По данным издания, новые организации должны будут помогать построить оптимальную карьеру соискателю и набрать штат работодателю. Ожидается, что все службы занятости будут модернизированы до конца 2023 года.

«Планируется их полное переоснащение, а также переобучение сотрудников — новым принципам, компетенциям и технологиям работы будут обучены до 4 тыс. человек в 2021 году и по 6 тыс. человек ежегодно в период с 2022 по 2024 год», — говорится в публикации.

Министр отметил, что государственные кадровые агентства будут предоставлять максимальное количество услуг в электронном формате за счет единой цифровой платформы. Кроме того, организации смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране.

В Минтруде добавили, что в новом качестве службы занятости появятся в 61 регионе в 2021 году. В 2022 году они будут работать уже в 73 регионах, а к 2023 году должны будут заработать по всей России.