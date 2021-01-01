Умер экс-президент Всемирного банка Вулфенсон

Бывший президент Всемирного банка (ВБ) Джеймс Вулфенсон умер в Нью-Йорке на 87-м году жизни. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой заявление Института перспективных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси), в попечительский совет которого входил Вулфенсон.

Экономист скончался 25 ноября в своем доме в районе Манхэттен (Нью-Йорк). Его сын Адам Вулфенсон сообщил изданию, что причиной смерти отца стали осложнения, вызванные пневмонией.

Джеймс Вулфенсон родился 5 декабря 1933 в Сиднее в еврейской семье, которая эмигрировала в годы Великой депрессии из Англии в Австралию. Получил гражданство США в 1980 году.

До прихода в Банк Вулфенсон начал свою карьеру в качестве инвестиционного банкира, параллельно занимаясь вопросами развития и мировой экономики. Официально вступил в должность президента Всемирного банка 1 июня 1995 года и занимал ее до 31 мая 2005 года.

По словам действующего руководителя Всемирного Банка Дэвида Мэлпаса, на этом посту Вулфенсон уделял особое внимание снижению уровня бедности, а также удвоил усилия в борьбе с коррупцией. Кроме того, он преобразовал группу Всемирного банка, увеличив децентрализацию и сделав организацию более открытой и прозрачной.

Мэлпас добавил, что сотрудники кредитной организации относились «с глубоким восхищением и уважением» к Вулфенсону и его супруге Элейн, которая умерла в августе 2020 года.