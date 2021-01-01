В Якутии задержали ректора вуза по делу о несуществующих студентах

Прокуратура совместно с МВД и Управлением ФСБ по Республике Саха (Якутия) задержала ректора Арктического государственного агротехнологического университета (ЯГСХА), депутата парламента Якутии по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочий. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

По версии прокуратуры, вуз с 2016 года незаконно получил 250 млн руб. из федерального бюджета на обучение 136 несуществующих студентов.

«Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели, которые предстоит выяснить», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура провела проверку совместно управлением ФСБ по Якутии. По результатам проверки были возбуждены дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере») и по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса России («Злоупотребление должностными полномочиями»). Их объединили в одно производство.

В сообщении прокуратуры фамилия ректора не приводятся. Однако, как сообщается на сайте вуза, с февраля 2016 его ректором вуза является кандидат экономических наук Слепцов Иван Иванович. Помимо прочего, Слепцов является членом президиума регионального отделения партии «Единая Россия».

АГАТУ является базовым вузом по подготовке специалистов сельскохозяйственной отрасли на Севере. На сегодняшний день студенты обучаются на ветеринарном, агротехнологическом, инженерном, экономическом факультетах, на факультете лесного комплекса и землеустройства, также в колледже технологий и управления.