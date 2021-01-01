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Политика ,  
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Польша назвала провокацией запрос России о записи разговора Качиньского

Обломки польского правительственного самолета Ту-154М в ангаре, где хранятся вещественные доказательства по уголовному делу о крушении
Обломки польского правительственного самолета Ту-154М в ангаре, где хранятся вещественные доказательства по уголовному делу о крушении (Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС)

Запрос Москвы предоставить стенограмму телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом Ярославом перед катастрофой в Смоленске является политической игрой и провокацией. Об этом, как передает польское информагентство PAP, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

«Это трудно воспринимать иначе, чем как своего рода провокацию, потому что Россия не отвечает среди прочего на резолюцию Совета Европы, призывающую к окончанию расследования и передаче обломков, которые принадлежат польскому государству», — сказал Шинковский.

По словам дипломата, Россия сама не отвечает на многие запросы польской прокуратуры, однако «вдруг сама себе напоминает об этом расследовании».

Ранее Генпрокуратура России направила Польше запрос о правовой помощи. Поводом стало заявление бывшего участника расследования Войцеха Лачевского о том, что перед авиакатастрофой Качиньский общался с борта самолета с братом Ярославом по спутниковому телефону и сообщил некие детали, которые могли бы объяснить причины крушения Ту-154. По словам Лачевского, детали разговора не хочет раскрывать сам Ярослав Качиньский. 

В прокуратуре заявили, что с высокой вероятностью причиной катастрофы могло стать решение пилотов продолжить посадку несмотря на плохие условия видимости.

Прокуратура исключила сомнения в причинах катастрофы польского ТУ-154
Политика
Фото:ТАСС

Польский правительственный самолет Ту-154 разбился в 2010 году под Смоленском. Жертвами крушения стали восемь членов экипажа и 88 пассажиров, среди которых были президент Лех Качиньский, депутаты польского парламента и почти все военное руководство страны. После первого расследования было установлено, что лайнер опустился слишком низко и на большой скорости врезался в дерево из-за плохой видимости.

В 2015 году началось новое расследование. Польская следственная комиссия спустя два года сообщила, что перед падением на борту произошел взрыв. Россия в ответ заявила, что следов взрывчатки обнаружено не было, однако польские следователи утверждают, что нашли их на крыле самолета и на теле одной из жертв крушения.

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