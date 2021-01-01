В Южной Корее Facebook оштрафовали на $6 млн за передачу личных данных

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Компанию Facebook оштрафовали в Южной Корее за нарушение закона о защите персональных данных на 6,7 млрд вон ($6 млн). Такое решение приняла Комиссия по защите личной информации Республики Корея, говорится в сообщении на сайте организации.

Комиссия, которую создали только в августе 2020 года, установила, что Faсеbook передавал данные своих пользователей без их согласия многочисленным бизнес-партнерам. Это решение стало первым, принятым организацией с момента ее создания.

Как уточняет агентство Yonhap, Facebook с 2012 по 2018 год передал своим контрагентам данные 3,3 млн корейскиx пользователей (всего социальной сетью пользуются порядка 18 млн граждан страны). Речь идет о передаче имен пользователей, их адресов, дат рождения и указанного в соцсети статуса отношений. Точные масштабы злоупотребления неясны, так как компания не предоставила нужную документацию, сообщили представители комиссии.

Организация также заявила, что направит материалы проверки в прокуратуру страны, чтобы она начала уголовное расследование деятельности зарегистрированной в Ирландии компании Facebook Ireland Ltd, управлявшей Facebook в Южной Корее в этот период. Согласно законам страны, исполнительному директору компании может грозить штраф и до пяти лет тюремного заключения.

Представители Facebook выразили сожаление по поводу решения властей Южной Кореи, сообщив, что «сотрудничали и предоставляли полную информацию во время проведения расследования», сообщает Yonhap. В компании также отметили, что им еще предстоит изучить решение комиссии.