В Южной Корее Facebook оштрафовали на $6 млн за передачу личных данных

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 75,47 (-0,34) Инвестиции, 12:50
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 89,89 (-0,01) Инвестиции, 12:50
Глава «Роснефти» попросил Путина помочь с дорогами для нового завода Бизнес, 17:21 В ОАК сообщили об изучении информации о новых санкциях США Политика, 17:18 Чем выгодны сервисы для людей с инвалидностью и пожилых Pro, 17:10 Танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии Общество, 17:02 Власти Украины допустили введение карантина на новогодних праздниках Общество, 16:59 Комфорт первой необходимости: как создать себе пространство для жизни РБК и ВТБ, 16:59 Мишустин внес препарат «Спинраза» в перечень жизненно важных лекарств Общество, 16:48 Как чемпионаты помогают находить лучших ИТ-специалистов Экономика образования, 16:40  Кремль ответил на публикацию о «знакомой Путина» Политика, 16:37 RTVI назвал размер выписанного Шнуровым штрафа Канделаки за интервью Политика, 16:34 Какие возможности для игр открывает новая консоль PlayStation 5 РБК и PlayStation, 16:30 В Южной Корее Facebook оштрафовали на $6 млн за передачу личных данных Технологии и медиа, 16:23 Акции АФК «Система» упали на 7% в первый день торгов после IPO Ozon Инвестиции, 16:22 Новые манипуляции на крипторынке. Хакер завысил курс DeFi-токена на 7000% Крипто, 16:15
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
Технологии и медиа ,  
0 

В Южной Корее Facebook оштрафовали на $6 млн за передачу личных данных

Facebook FB $277,8 +0,29% Купить
Фото:Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Компанию Facebook оштрафовали в Южной Корее за нарушение закона о защите персональных данных на 6,7 млрд вон ($6 млн). Такое решение приняла Комиссия по защите личной информации Республики Корея, говорится в сообщении на сайте организации.

Комиссия, которую создали только в августе 2020 года, установила, что Faсеbook передавал данные своих пользователей без их согласия многочисленным бизнес-партнерам. Это решение стало первым, принятым организацией с момента ее создания.

Как уточняет агентство Yonhap, Facebook с 2012 по 2018 год передал своим контрагентам данные 3,3 млн корейскиx пользователей (всего социальной сетью пользуются порядка 18 млн граждан страны). Речь идет о передаче имен пользователей, их адресов, дат рождения и указанного в соцсети статуса отношений. Точные масштабы злоупотребления неясны, так как компания не предоставила нужную документацию, сообщили представители комиссии.

Организация также заявила, что направит материалы проверки в прокуратуру страны, чтобы она начала уголовное расследование деятельности зарегистрированной в Ирландии компании Facebook Ireland Ltd, управлявшей Facebook в Южной Корее в этот период. Согласно законам страны, исполнительному директору компании может грозить штраф и до пяти лет тюремного заключения.

Представители Facebook выразили сожаление по поводу решения властей Южной Кореи, сообщив, что «сотрудничали и предоставляли полную информацию во время проведения расследования», сообщает Yonhap. В компании также отметили, что им еще предстоит изучить решение комиссии.

Facebook Южная Корея штраф
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
Материалы по теме
Facebook начал помечать заявления Байдена и Трампа как преждевременные
Политика
Facebook и Twitter не получили отсрочку на перенос серверов в Россию
Бизнес
Facebook и Twitter удалили связанные с Россией страницы из-за данных ФБР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter