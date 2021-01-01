Мишустин внес препарат «Спинраза» в перечень жизненно важных лекарств

Препарат «Спинраза» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился включить препарат «Спинраза», который назначают для лечения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе препарат «Нусинерсен» (торговое наименование «Спинраза») находится в категории «прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы».

Ранее директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко рассказала РБК, что в России сейчас 1043 пациента с диагнозом СМА, 817 из них — дети.

По ее словам, в мире существует три препарата лечения СМА: «Рисдиплам», «Золгенсма» и «Спинраза». В России зарегистрирован только последний препарат. Стоимость одной инъекции «Спинразы» составляет почти 7,9 млн руб., в год пациенту нужно сделать шесть инъекций (около 48 млн руб. на пациента).