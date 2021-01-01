СМИ сообщили о намерении врезавшегося в ворота передать Меркель письмо

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Водитель автомобиля, который врезался в ворота канцелярии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, хотел передать ей письмо. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, психически неуравновешенный мужчина «хотел быть услышанным».

Инцидент произошел днем 25 ноября. Водитель автомобиля, на дверях которого были написаны антиглобалистские послания белой краской, врезался в ворота канцелярии немецкого канцлера в Берлине. Водитель задержан. Пострадавших нет.

Ранее подобный инцидент произошел в 2014 году. 48-летний водитель похожего автомобиля также пытался протаранить ворота канцелярии. Тогда на дверях автомобиля был написан лозунг против изменения климата. Никто не пострадал.