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Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились свыше 5,9 тыс. человек

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 5947 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего с начала пандемии в Москве число вылечившихся от COVID-19 достигло 422 189 человек.

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Ранее оперативный штаб передавал, что за прошедшие сутки от коронавируса в Москве скончались 75 пациентов. Всего жертвами заболевания стали 8530 человек. С начала пандемии в Москве выявили 566 417 (плюс 5 838 за сутки) заболевших COVID-19.

В Москве с 13 ноября действуют ограничения в связи с распространением коронавируса. Так, в столице запрещена работа общепита в ночное время (с 23:00 до 6:00), а также развлекательных заведений. Студентов и часть сотрудников предприятий перевели на дистанционных формат. Кроме того, в городе действует масочный режим в общественных местах и в транспорте.

коронавирус Москва статистика
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
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