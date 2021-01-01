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Умерла актриса Светлана Обидина

Светлана Обидина
Светлана Обидина (Фото: кадр из фильма «Мажор — 3»)

Российская актриса театра и кино Светлана Обидина умерла на 46-ом году жизни. Об этом говорится на сайте петербургского театра-фестиваля «Балтийский дом».

«С прискорбием сообщаем, что не стало актрисы нашего театра Светланы Обидиной. <...> Театр приносит соболезнования всем родным и близким Светланы», — отмечается в сообщении.

Обидина родилась 23 апреля 1975 года в Санкт-Петербурге. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. После выпуска работала у Вениамина Фильштинского в театре «На Крюковом канале». Кроме того, она играла в «Балтийском доме» и петербургском «Небольшом драматическом театре» Льва Эренбурга.

Актриса снималась в сериалах «Улица разбитых фонарей — 1», «Преступление и наказание» и «Мажор — 3». Также исполнила роли в фильмах «Довлатов», «Дуэлянт» и «Петербург. Только по любви».

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Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
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