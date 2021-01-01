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Макрон объявил о поэтапном снятии ограничений из-за COVID-19 во Франции

Власти Франции намерены начать поэтапную отмену ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. С 28 ноября в стране откроются магазины. Также граждане смогут заниматься спортом на открытом воздухе и посещать религиозные мероприятия численностью не более 30 человек. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макарон, передает телеканал LCI.

По словам главы государства, если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится и в реанимации будут находиться не боле 2,5-3 тыс. человек, режим самоизоляции в стране можно будет отменить с 15 декабря. Буду открыты кинотеатры, театры и музеи, а также разрешены мероприятия в помещении. При этом с 21:00 до 7:00 будет введен комендантский час. Исключения составят только ночи в канун Рождества и Нового года — 24 декабря и 31 декабря.

Франция вслед за Германией объявила о новых ограничениях из-за COVID
Общество
Фото:Kiran Ridley / Getty Images

Если после этого ситуация в стране продолжить улучшаться, с 20 января во Франции будут открыты рестораны и спортивные залы. Также будут возобновлены очные занятия в школах и университетах.

О введении ограничительных мер из-за второй волны пандемии Макарон объявил в конце октября. На территории всей страны был введен режим самоизоляции, также были отменены массовые мероприятия и закрыты все развлекательные заведения, в том числе места общественного питания. На тот момент во Франции COVID-19 был обнаружен у 1,279 млн человек, из них 35,8 тыс. пациентов умерли.

По данным американского Университета Хопкинса, сейчас коронавирус обнаружен более 2,205 млн жителей Франции. Скончались более 50 тыс. человек. Таким образом, Франция занимает четвертое место по уровню заболеваемости в мире. Россия находится на пятом месте.

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