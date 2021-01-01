Макрон объявил о поэтапном снятии ограничений из-за COVID-19 во Франции

Власти Франции намерены начать поэтапную отмену ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. С 28 ноября в стране откроются магазины. Также граждане смогут заниматься спортом на открытом воздухе и посещать религиозные мероприятия численностью не более 30 человек. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макарон, передает телеканал LCI.

По словам главы государства, если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится и в реанимации будут находиться не боле 2,5-3 тыс. человек, режим самоизоляции в стране можно будет отменить с 15 декабря. Буду открыты кинотеатры, театры и музеи, а также разрешены мероприятия в помещении. При этом с 21:00 до 7:00 будет введен комендантский час. Исключения составят только ночи в канун Рождества и Нового года — 24 декабря и 31 декабря.

Если после этого ситуация в стране продолжить улучшаться, с 20 января во Франции будут открыты рестораны и спортивные залы. Также будут возобновлены очные занятия в школах и университетах.

О введении ограничительных мер из-за второй волны пандемии Макарон объявил в конце октября. На территории всей страны был введен режим самоизоляции, также были отменены массовые мероприятия и закрыты все развлекательные заведения, в том числе места общественного питания. На тот момент во Франции COVID-19 был обнаружен у 1,279 млн человек, из них 35,8 тыс. пациентов умерли.