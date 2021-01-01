Умерла автор советского учебника по английскому языку Наталья Бонк

Наталья Бонк (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Педагог и лингвист, автор учебника английского языка для студентов Наталья Бонк умерла в возрасте 96 лет в Москве. Об этом сообщается на сайте Литературного института имени А.М. Горького.

Бонк скончалась 21 ноября.

«Наталья Александровна была единственным, неповторимым и замечательным педагогом, работавшим в нашем институте с 1993 года. Она была руководителем курсов английского языка, на которых преподавание велось по ее учебникам. Всем, кто ее знал, никогда не забыть ее солнечной улыбки, чувства юмора и щедрости во всем: она была всегда готова поделиться знаниями, жизненным опытом, прийти на помощь в трудную минуту», — сообщили в пресс-службе вуза.

Бонк родилась 2 июля 1924 года в Москве в семье оперной певицы и директора завода лакокрасочных материалов. В 1945 году окончила Педагогический институт иностранных языков. В разное время преподавала английский язык на курсах МИД СССР, в Академии внешней торговли России. С 1993 года она преподавала в Литературном институте им. Горького.

Бонк была автором ряда учебников и разработок в области методики преподавания английского языка. Наиболее популярный был написан в соавторстве с Г.А. Котий и Н.А. Лукьяновой. Кроме того, вместе со своей дочерью Ириной Бонк (1951–2005) она написала другой, снова ставший популярным учебник «Английский шаг за шагом».

12 ноября телеканал РЕН ТВ сообщил о госпитализации Бонк в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт.