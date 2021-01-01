В Великобритании после локдауна перейдут на локальные ограничения

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В Великобритании 2 декабря закончится общенациональный карантин из-за коронавируса, он сменится локальными ограничениями. Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает газета Daily Mail.

Новые меры сохранятся до конца марта, их эффективность будут оценивать каждые две недели.

Регионы Великобритании разделят на три типа в зависимости от эпидемиологической ситуации и строгости ограничений. В целом по всей стране откроют розничную торговлю и спортивные залы, будет снято ограничение на работу пабов и ресторанов до 10 вечера, будут разрешены встречи на открытом воздухе числом не более шести человек.

О том, какой регион попадет под какой уровень ограничений, станет известно позже.