В Великобритании после локдауна перейдут на локальные ограничения
В Великобритании 2 декабря закончится общенациональный карантин из-за коронавируса, он сменится локальными ограничениями. Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает газета Daily Mail.
Новые меры сохранятся до конца марта, их эффективность будут оценивать каждые две недели.
Регионы Великобритании разделят на три типа в зависимости от эпидемиологической ситуации и строгости ограничений. В целом по всей стране откроют розничную торговлю и спортивные залы, будет снято ограничение на работу пабов и ресторанов до 10 вечера, будут разрешены встречи на открытом воздухе числом не более шести человек.
О том, какой регион попадет под какой уровень ограничений, станет известно позже.