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Пандемия коронавируса ,  
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В Великобритании после локдауна перейдут на локальные ограничения

Фото:Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В Великобритании 2 декабря закончится общенациональный карантин из-за коронавируса, он сменится локальными ограничениями. Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает газета Daily Mail.

Новые меры сохранятся до конца марта, их эффективность будут оценивать каждые две недели.

Регионы Великобритании разделят на три типа в зависимости от эпидемиологической ситуации и строгости ограничений. В целом по всей стране откроют розничную торговлю и спортивные залы, будет снято ограничение на работу пабов и ресторанов до 10 вечера, будут разрешены встречи на открытом воздухе числом не более шести человек.

Великобритания ввела ограничения из-за ситуации с COVID-19
Общество
Фото:Leon Neal / Getty Images

О том, какой регион попадет под какой уровень ограничений, станет известно позже.

Джонсон отметил, что власти собираются рассмотреть особенности празднования Рождества в условиях пандемии. Премьер предупредил, что люди должны понимать риск встреч с пожилыми родственниками. «Этот вирус не собирается заключать рождественское перемирие», — указал он.

По последним данным, в Великобритании выявили более 1,5 млн заболевших COVID-19. По статистике Университета Джонса Хопкинса, Великобритания находится на седьмом месте по числу зараженных.

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Источник: JHU
Данные по миру i

коронавирус Великобритания ограничения
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
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