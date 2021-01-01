В украинском Минздраве указали на специфику летальности коронавируса

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Летальность коронавирусной инфекции в процентном соотношении с другими заболеваниями невысока. Но несмотря на это, фактически COVID-19 может привести к куда большему числу жертв, чем заболевания с более высоким показателем смертности. Об этом рассказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, его слова опубликовал Telegram-канал украинского Министерства здравоохранения.

Дубров отметил, что умирают 1,9–2% заболевших COVID-19. Но эта инфекция распространяется куда легче, чем такие опасные заболевания, как, например, туберкулез. Врач указал, что последний выявляют не более чем у 7% населения, а коронавирусом может заразиться в десять раз большее число людей.

«Если заболеют 70% из 40 млн, то есть 30 млн, и 2% из них умрет, то, извините, число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулеза и остальные заболевания не по процентному соотношению, а по абсолютному количеству людей», — пояснил специалист.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились

635 689 человек. Умерли 11 075 заболевших.