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Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Пандемия коронавируса ,  
0 

В украинском Минздраве указали на специфику летальности коронавируса

Фото:Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Летальность коронавирусной инфекции в процентном соотношении с другими заболеваниями невысока. Но несмотря на это, фактически COVID-19 может привести к куда большему числу жертв, чем заболевания с более высоким показателем смертности. Об этом рассказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, его слова опубликовал Telegram-канал украинского Министерства здравоохранения.

Дубров отметил, что умирают 1,9–2% заболевших COVID-19. Но эта инфекция распространяется куда легче, чем такие опасные заболевания, как, например, туберкулез. Врач указал, что последний выявляют не более чем у 7% населения, а коронавирусом может заразиться в десять раз большее число людей.

«Если заболеют 70% из 40 млн, то есть 30 млн, и 2% из них умрет, то, извините, число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулеза и остальные заболевания не по процентному соотношению, а по абсолютному количеству людей», — пояснил специалист.

В России впервые за пять дней умерли менее 400 человек с COVID-19
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились
635 689 человек. Умерли 11 075 заболевших.

В России число больных COVID-19 выросло до 2,11 млн человек. Из них умерли 36,5 тыс. Такое число назвал оперативный штаб, учитывающий только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

По данным Росстата, всего умерли 55,6 тыс. заразившихся. Ведомство считает все случаи смертей, в том числе когда COVID-19 вызвал смертельное осложнение другой болезни или не был выявлен, но по течению заболевания была высока вероятность, что смерть наступила именно от него.

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Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

 

коронавирус Минздрав Украина смертность
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
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