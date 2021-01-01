В Москве умерла правозащитница и журналистка Лидия Графова

Лидия Графова (Фото: Pollyjourn / Wikipedia)

В столице на 83-м году скончалась журналистка и правозащитница Лидия Графова. Об этом говорится на сайте Союза журналистов России.

«Союз журналистов России приносит глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам», — отмечается в сообщении.

Графова родилась в 1938 году в Симферополе. Окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова.

Проработала 19 лет в «Комсомольской правде» и 25 лет — в «Литературной газете». В последние годы была обозревателем «Новой газеты».

Графова является соучредителем первой в России общественной организации, помогающей мигрантам, «Гражданское содействие». Создала и возглавила международное общественное движение «Форум переселенческих организаций», журнал «Миграция, XXI век».