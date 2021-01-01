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Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
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Красноярский губернатор выразил соболезнования близким экс-главы Хакасии

Александр Усс
Александр Усс (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования родным и близким бывшего главы Хакасии и заместителя гендиректора РЖД Виктора Зимина, который скончался 23 ноября. Об этом сообщается на официальном портале края.

«Уход Виктора Михайловича Зимина — большая потеря не только для родных и близких — для всех, кто его хорошо знал, кому довелось с ним работать», — говорится в сообщении.

Зимин родился в Краснотуранском районе Красноярского края. Он начинал карьеру инженером-строителем, а впоследствии занимал ответственные должности в законодательных и исполнительных органах власти, был депутатом Госдумы и руководил республикой Хакасия.

Экс-глава Хакасии умер от коронавируса
Общество
Виктор Зимин

Зимин скончался на 59-м году жизни. Как сообщил глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев, причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

В конце августа Зимин сообщил, что заразился COVID-19 в командировке на Байкало-Амурской магистрали. Он лечился в госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны.

Виктор Зимин Красноярский край
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
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