Красноярский губернатор выразил соболезнования близким экс-главы Хакасии

Александр Усс (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Губернатор Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования родным и близким бывшего главы Хакасии и заместителя гендиректора РЖД Виктора Зимина, который скончался 23 ноября. Об этом сообщается на официальном портале края.

«Уход Виктора Михайловича Зимина — большая потеря не только для родных и близких — для всех, кто его хорошо знал, кому довелось с ним работать», — говорится в сообщении.

Зимин родился в Краснотуранском районе Красноярского края. Он начинал карьеру инженером-строителем, а впоследствии занимал ответственные должности в законодательных и исполнительных органах власти, был депутатом Госдумы и руководил республикой Хакасия.

Зимин скончался на 59-м году жизни. Как сообщил глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев, причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.